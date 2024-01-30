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Tekirdağ'da Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir inşaattan demir çalan 4 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Tekirdağ\'da Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı
30.01.2024 - 13:37,
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla biri kadın 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki bir inşaattan demir çalan şüphelileri takibe alan Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 145 saatlik görüntüyü izleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan İ.K. (24), Ş.K. (30), E.K. (20), ve N.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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