Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Velimeşe Mahallesi'nde "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.
Uygulamaya 23 tim ve 69 personel katıldı, 9 noktada denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 518 araç ile 1338 kişi sorgulandı, 2 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.
Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulama ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Huzur ve Güven Uygulaması - Son Dakika
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