İki huzurevinin ortak bahçesinde filizlenen dostluk evlilikle sonuçlandı: Tekirdağ'da Zambak çifti el ele - Son Dakika
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İki huzurevinin ortak bahçesinde filizlenen dostluk evlilikle sonuçlandı: Tekirdağ'da Zambak çifti el ele

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İki huzurevinin ortak bahçesinde filizlenen dostluk evlilikle sonuçlandı: Tekirdağ\'da Zambak çifti el ele
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Tekirdağ'da biri Zübeyde Hanım, diğeri Malkara Huzurevi'nde kalan Nermin ve Yüksel Zambak'ın yolu, iki kurumun bahçesinde kesişti. Sohbetle başlayan arkadaşlığı huzurevindeki nişan ve mayıs ayındaki nikah izledi. 85 yaşındaki Nermin Zambak eşinin kendisine çiçeğe bakar gibi baktığını anlatırken, 77 yaşındaki Yüksel Zambak bekarlıkla evlilik arasında dağlar kadar fark olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da huzurevinde tanışıp evlenen 85 yaşındaki Nermin Zambak ve 77 yaşındaki Yüksel Zambak, hayatlarının ikinci baharında mutluluğu birbirlerinin elini bırakmadan yaşıyor.

YOLLARI HUZUREVİ BAHÇESİNDE KESİŞTİ

Zübeyde Hanım Huzurevi'nde 4 yıldır yaşamını sürdüren Nermin Zambak ile Malkara Huzurevi'nde 3 yıldır kalan Yüksel Zambak'ın yolları, yan yana bulunan huzurevlerinin bahçesinde kesişti.

Bahçede başlayan tanışıklıkları zamanla sohbete, ardından arkadaşlığa dönüştü. Birbirlerini daha yakından tanıyan çift, hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

Kurumda nişanlanan Nermin ve Yüksel Zambak, mayıs ayında huzurevinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Evliliklerinin ardından Malkara Huzurevi'nde yaşamaya başlayan çift, günün büyük bölümünü birlikte geçiriyor.

Bahçede el ele yürüyüş yapan, sohbet eden ve etkinliklere birlikte katılan Zambak çifti, huzurevinin koridorlarında da birbirlerinin elini bırakmıyor.

ÇİÇEĞE BAKAR GİBİ BANA BAKIYOR

Nermin Zambak, AA muhabirine, eşiyle yürüyüş yaptığı dönemde tanıştığını söyledi.

İlk zamanlarda çekingen davrandığını anlatan Zambak, daha sonra minibüste karşılaştığı Yüksel Zambak'la sohbet etmeye başladığını belirtti.

Birlikte çay içerek birbirlerini daha yakından tanıdıklarını dile getiren Zambak, "Nişan yapalım dedi. Kurumda nişanlandık. Daha sonra nikah işlemlerimiz başladı. Evliliğimiz başladı ama çok iyi bir insan. Hiç pişman değilim." dedi.

Yaklaşık 27 yılın ardından yeniden evlendiğini anlatan Zambak, "Hiç evlenme fikrim yoktu. Bana çok iyi davranıyor. İyi bir insan olduğunu anladım ve yanılmamışım. Çok uyumluyuz. Beni hiç kırmaz. Çiçeğe bakar gibi bana bakıyor. Hiç pişman değilim." diye konuştu.

ÖMÜR BOYUNCA BIRAKMAM SENİ

Yüksel Zambak da evliliklerinin ardından hayatının değiştiğini ifade etti.

Huzurevinde yeni bir hayat kurduklarını belirten Zambak, "Hayatımız değişti. Bekarlıkla evlilik arasında dağlar kadar fark var. Çok memnunum. Bana çok iyi davranıyor. Ben de ondan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Zambak, eşine duyduğu sevgiyi "Ömür boyunca bırakmam seni." ifadesiyle dile getirdi.

Kaynak: AA
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