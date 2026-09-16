Tekirdağ\'da İlköğretim Haftası için Valilik önünde çelenk sunma töreni yapıldı

Tekirdağ'da İlköğretim Haftası kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yeniyol, konuşmasında, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, aileler ve öğretmenler için hayırlı olmasını diledi.

Yeni eğitim yılının takvimde başlayan yeni bir dönemden çok daha fazlası olduğunu ifade eden Yeniyol, "Her zil, bir çocuğun hayaline açılan kapıyı, her okul günü geleceğe atılan yeni bir adımı ifade eder. Bugün Tekirdağ'ımızda binlerce öğrencimizin heyecanına, öğretmenlerimizin azmine ve ailelerimizin umutlarına hep birlikte şahit oluyoruz. Bizim sorumluluğumuz yalnızca çocuklarımızı bugünün dünyasına hazırlamak değil, onların yarının dünyasını dahi, daha adil ve daha anlamlı kılacak donanıma sahip olmalarını sağlamaktır." dedi.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programa, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, kurum müdürleri, parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.