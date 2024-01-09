Tekirdağ'da iş yeri ve otomobil kurşunladıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde iş yeri ve otomobil kurşunlanması olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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