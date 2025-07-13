Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çorlu ilçesinde 2 iş yeri ile otomobil ve bir adreste arama yapıldı.
Aramada, 53 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 elektronik sigara ve 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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