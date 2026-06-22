Tekirdağ'ın Geleceği Eşitlikle Şekilleniyor - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Geleceği Eşitlikle Şekilleniyor

22.06.2026 13:22  Güncelleme: 14:43
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, UNFPA koordinasyonunda yürütülen Kadın Dostu Kentler III Programı kapsamında personeline toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın liderliği, şiddetle mücadele ve kapsayıcı hizmetler konularında eğitim verdi.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) koordinasyonunda yürütülen "Kadın Dostu Kentler III Programı" kapsamında personelin bilgi ve uygulama kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması ve program hedeflerinin etkin şekilde uygulanması amacıyla düzenlenen Kadın Dostu Kentler Tematik Alan Eğitim Programı'nın üçüncü aşaması, 16-18 Haziran 2026 tarihleri arasında Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIMLI EĞİTİM PROGRAMI

Birinci ve ikinci aşamaları çevrim içi olarak düzenlenen programın yüz yüze gerçekleştirilen etabında, kadınların liderliği ve siyasal temsiliyeti, kentsel gelişim ve kapsayıcı hizmetler, eğitim, istihdam ve sosyal girişimcilik, kentsel dayanıklılık ve krizlere yanıt, sağlık, kadına yönelik şiddetle mücadele ile çocuk, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi ve kadınlar ile kız çocuklarına yönelik sosyal hizmetler gibi başlıklarda eğitimler verildi.

Eğitim programına Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Eşitlik Masaları temsilcileri ve Eşitlik Birimi personelinden oluşan 14 belediye çalışanının yanı sıra Kadın Dostu Kentler Projesi paydaşı olan altı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de katıldı.

EŞİTLİK MASALARI AKTİF ROL ÜSTLENİYOR

Program kapsamında oluşturulan Eşitlik Masaları, belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle değerlendirilmesine katkı sunarken, birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve eşitlik odaklı çalışmaların yaygınlaştırılmasında önemli rol üstleniyor.

HEDEF DAHA KAPSAYICI VE EŞİTLİKÇİ HİZMETLER

Eğitimlerle kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının desteklenmesi, eğitim, istihdam ve sosyal girişimcilik alanlarında kadınların güçlenmesine katkı sağlanması, sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik anlayışının geliştirilmesi, kapsayıcı ve erişilebilir kent hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kriz durumlarında kadınların ve kırılgan grupların ihtiyaçlarını gözeten yaklaşımların benimsenmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler III Programı kapsamında yürüttüğü çalışmalarla toplumsal cinsiyet eşitliğini yerel yönetim hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi ve tüm vatandaşlar için daha kapsayıcı bir kent yaşamı oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'ın Geleceği Eşitlikle Şekilleniyor - Son Dakika

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