Tekirdağ\'da Kadınlar Satranç Turnuvası

Tekirdağ'dan kısa kısa Türkiye Kadınlar Satranç Tekirdağ İl Birinciliği Turnuvası Çorlu'da yapıldı.

Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 37 sporcu katıldı.

Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, turnuvanın çekişmeli ve keyifli geçtiğini belirterek, satranç turnuvalarının artarak devam edeceğini ifade etti.

Doğramacı, desteklerinden dolayı Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten'e teşekkür etti.

Başkan Sarıkurt muhtarlarla bir araya geldi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Muhtar Değerlendirme Toplantıları" kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.

Sarıkurt, 2026 yılına ilişkin yatırım planları hakkında muhtarlarla görüş alışverişinde bulunarak, katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Toplantı sonunda muhtarlara teşekkür eden Sarıkurt, ilçeye eşit ve kaliteli hizmet götürmeye devam edeceklerini kaydetti.