 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da kafeteryada çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da kafeteryada çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü

Tekirdağ'da bir kafeteryada yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada Rıdvan Ersoy, Gökay Kazan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Ersoy, olayda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu.

Tekirdağ\'da kafeteryada çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü
27.12.2023 - 23:07,
Abone Ol

TEKİRDAĞ'da bir kafetaryada yüksek sesle konuşma nedeniyle 2 müşteri arasında çıkan kavgada Rıdvan Ersoy (58), Gökay Kazan'ı (24) tabanca ile vurarak öldürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada müşteri olarak bulunan Rıdvan Ersoy ile Gökay Kazan arasında iddiaya göre; yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ersoy, belindeki tabancası çıkarırken Kazan da eline geçirdiği çöp kovasıyla başına vurdu. Kafeteryadaki bir kişi araya girip, kavgaya önlemeye çalışırken, diğer müşteriler panik halinde kaçtı. İkili arasındaki kavga sırasında Ersoy'un ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun beline isabet ettiği Gökay Kazan, yere yığıldı. Ersoy, yanındaki arkadaşı M.K. ile kafeteryadan ayrıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçede araç lastik satışı yapan Kazan, Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kavga ile cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, inşaat malzemeleri satan Rıdvan Ersoy, olayda kullandığı tabanca ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. M.K. de Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ergene, Çorlu, kavga, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kafeteryada çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 00:30:05. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da kafeteryada çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement