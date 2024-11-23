Tekirdağ'da Kahvehanede Silahlı Kavga

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Kırkgöz Mahallesi'ndeki bir kahvehanede O.Ç. ve E.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen olay sırasında O.Ç, silahla E.S'yi vurdu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan O.Ç. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı kahvehanedeki güvenlik kameralarına yansıdı.