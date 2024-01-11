Tekirdağ\'da Kar Yağışının Ardından Buzlanma

TEKİRDAĞ'da, 2 gün önce etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğukta buzlanma meydana geldi. Ara sokaklarda esnaf, tuzlama çalışması yaptı.

Tekirdağ'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Kentte gündüz 1 derece olan hava sıcaklığı geceleri eksi 7 dereceye kadar düştü. Ara sokaklarda ve kaldırımlarda temizlenmeyen karlar ise buz tuttu. Bölgede yaşayanlar yürümekte güçlük çekerken, Tarihi Bedesten Çarşısı esnafı, belediyenin çalışma için bıraktığı tuzları kovalarla taşıyarak, buz tutan sokaklara ve kaldırımlara döktü. Esnaf Sabri Demirci, belediyenin bazı sokaklara giremediğini belirterek, "Biz de kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yolların durumu çok kötü" dedi. Tuzlama yapan bir diğer esnaf Ferit Albay ise buz tutan ara sokakların yaya ve araçlar tehlike yarattığını belirterek, "Tuzlama yaparak olumsuzluk yaşanmaması için gayret ediyoruz. Dün yolumuzu kardan açmaya çalıştık bugün de tuzumuzu attık" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de kent genelinde buzlu yollarda tuzlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.