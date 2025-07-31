Tekirdağ'da Kaybolan Genç Denizde Bulundu

KIYIDAN 50 METRE AÇIKTA TESPİT EDİLDİ

Tekirdağ'da dün saat 22.00 sıralarında denizde kaybolan ve arama çalışmalarına başlanan Samet İstanbul'un (14), bugün, saat 14.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekipleri, İstanbul'u, kayboluşundan yaklaşık 16,5 saat sonra, kıyıdan 50 metre açıkta tespit etti. Sahil Güvenlik botuna alınan Samet İstanbul'un cesedi, buradan cenaze aracına konulup Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü

Haber – Kamera: Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,