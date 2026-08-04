Tekirdağ'da Kötü Kokuya Ceza

Tekirdağ'da çevreye kötü koku yaydığı tespit edilen 2 işletmeye toplam 264 bin 916 lira idari para cezası uygulandı.

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde çevreye yayılan kötü kokuya ilişkin incelemeler yapıldı.

Denetimlerde kötü kokuya neden olduğu belirlenen 2 işletme hakkında Çevre Kanunu kapsamında toplam 264 bin 916 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceği, kokuya neden olan faaliyetlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.