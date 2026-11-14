Tekirdağ'da kuvvetli sağanak Hayrabolu Caddesi'nde su birikintisi oluşturdu

Tekirdağ'da kuvvetli sağanak Hayrabolu Caddesi'nde su birikintisi oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da kuvvetli sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu caddelerinde su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken kentte hava sıcaklığı 14 derece ölçüldü, sağanağın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına sığındı.
Hükümet Caddesi ve Hayrabolu Caddesi'nde su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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