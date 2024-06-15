Tekirdağ'da Lavanta Tarlaları Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi Haline Geldi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Lavanta Tarlaları Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi Haline Geldi

Tekirdağ'da lavanta tarlaları, fotoğraf tutkunları ve turistler arasında popüler hale geldi. Fotoğrafçılar, farklı dekorlarda en güzel kareyi yakalamak için yarışıyor. Lavanta tarlalarının fotoğraflarının paylaşılmasıyla ilgi daha da artıyor. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, lavanta tarlalarının doğal stüdyo haline geldiğini belirtti.

15.06.2024 13:25
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Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları, turistlerin gözdesi haline gelen mor lavanta tarlalarında en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

Konuklar, farklı dekorlarda fotoğraf çekmek, lavanta tarlalarını fon yaparak en güzel kareyi kadrajlarına almak için birbirleriyle yarışıyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, son yıllarda Tekirdağ'da lavanta ekiminin artmasının fotoğraf meraklılarını da sevindirdiğini ifade etti.

Çelik, "Lavanta tarlaları hem ziyaretçilere hem de fotoğrafçılara görsel şölen sunuyor. Haziran ayının gelmesini ve bu güzellikleri fotoğraflamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İl dışından gelen fotoğrafçılar da lavanta tarlalarına geliyor. Buraya gelenler güzel fotoğraflarla buradan ayrılıyor. Burası fotoğraf açısından zengin bir bölge. Bizim çektiğimiz fotoğraflar kentin tanıtımına da katkı sağlıyor." dedi.

Çelik, fotoğrafların farklı platformlarda paylaşılmasının tarlalara ilgiyi artırdığını aktararak, herkesin bu güzellikleri gelip görmesi gerektiğini dile getirdi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da mor tarlaların doğal stüdyo haline geldiğini anlatarak, "Bir ay boyunca mor güzellikler devam edecek. Lavanta tarlalarına ilgi gün geçtikçe artıyor. Özellikle fotoğraf tutkunları da bu güzellikler içinde en güzel kareyi yakalamak için deklanşöre basıyor. Birbirinden güzel dekorların ve mor güzelliğin için ziyaretçiler güzel anılar biriktiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Lavanta Tarlaları Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi Haline Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Lavanta Tarlaları Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi Haline Geldi - Son Dakika
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