Tekirdağ'da lodos balıkçıları durdurdu, 8 şilep ve tanker açıklarda bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle 8 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi, balıkçılar denize açılamadı.
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor. Balıkçılar, lodos nedeniyle denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini çarşamba günü yitirmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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