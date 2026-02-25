Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Mazot Desteği Projesi" İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Mazot Desteği Projesi" İçin Başvurular Başladı

25.02.2026 14:09  Güncelleme: 15:28
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin mazot maliyetini azaltmak amacıyla Mazot Desteği Projesi'ni hayata geçirerek başvuruları kabul etmeye başladı. 5 ila 200 dekar arazisi olan çiftçiler, dekar başına değişen tutarlarda mazot desteğinden yararlanabilecek.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerin mazot maliyetini azaltmak ve tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen "Mazot Desteği Projesi" için başvurular başladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yerel kalkınma hamleleri kapsamında üreticilere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Mazot Desteği Projesi'nden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve traktör ruhsatı bulunan çiftçiler yararlanabilecek. Proje kapsamında 5 dekardan 200 dekara kadar arazisi bulunan çiftçilere, dekar başına değişen tutarlarda mazot desteği sağlanacak.

Ne kadar destek alınabilecek

Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftçilere 5 dekar arazisi olan üreticilere 20 litreden başlamak kaydıyla, 5 ila 20 dekar arasında her bir dekar artışı için 4 litre ilave edilecek. 20 ila 200 dekar arasında arazisi bulunan üreticilere ise toplam 80 litre mazot desteği sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticiye verilen desteğin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, çiftçiye nefes aldıracak projelerin devam edeceğini dile getirdi. Yüceer, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki güçlü bir Tekirdağ, üretimi güçlü çiftçilerimizle yükselir"

"Çiftçilerimizin en önemli gider kalemlerinden biri olan mazot konusunda üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sağladığımız bu destekle hem çiftçimizin yükünü hafifletiyor hem de tarımsal üretimin artmasına katkı sunuyoruz. Alın teriyle üretim yapan çiftçilerimizin emeğini emeğine değer veriyor, tarımın sadece çiftçilerimizin değil, toplumumuzun geleceği için de hayati bir alan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Hedefimiz kırsalda kalkınmayı güçlendirmek ve üreticimize daha fazla destek olmak. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir Tekirdağ, üretimi güçlü çiftçilerimizle yükselir."

Başvurular, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden çevrim içi olarak yapılacak; başvuru tarihleri ise 24 Şubat-23 Mart 2026 olarak belirlendi.

Mazot desteği başvuru formuna 'https://www.tekirdag.bel.tr/basvuru_formu/27' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

