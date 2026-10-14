Tekirdağ'da meme kanseri farkındalık sergisi açıldı, erken teşhis çağrısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da meme kanseri farkındalık sergisi açıldı, erken teşhis çağrısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ\'da meme kanseri farkındalık sergisi açıldı, erken teşhis çağrısı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meme kanserine dikkati çekmek için Tekirdağ'da hastalığı yenen kadınların resimlerinden oluşan sergi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Dernek Başkanı Hülya Becerir, erken teşhis için kadınlara iki yılda bir mamografi yaptırmaları çağrısında bulundu.

Tekirdağ'da meme kanserine dikkati çekmek amacıyla hastalığı atlatan kadınların hazırladığı resimlerin yer aldığı farkındalık sergisi açıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Tekirdağ Kanserle Mücadele ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide, meme kanserini atlatan kadınların yaptığı resimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tekirdağ Kanserle Mücadele ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Becerir, AA muhabirine, sergiyle meme kanserine yönelik farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kanserin zor bir hastalık olduğunu belirten Becerir, erken teşhis sayesinde tedavi başarısının artırılabildiğini ifade etti.

Meme kanserinin kadınlarda sık görüldüğünü aktaran Becerir, kadınların sağlıklarını ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Becerir, meme kanserinin erkeklerde de görülebildiğinin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Kadınlara düzenli tarama yaptırmaları çağrısında bulunan Becerir, "İki yılda bir sağlıklı hayat merkezlerinde mamografi taramalarını yaptırmalarını istiyoruz. Mamografi, çok küçük bir tümörü dahi yakalayabilir ve o kişinin hayatı kurtulabiliyor." diye konuştu.

Sergiyi gezen Ahsen Yıldırım da sergide güzel resimlerin yer aldığını belirterek, kendi taramalarını aksatmadığını söyledi.

Sergi, gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
Yahya Kemal BeyatlıKültür SanatMeme KanseriMeme KanseriMamografiTekirdağSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Teklif verildi Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
15:29
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray’a olay hareket Resmen dalga geçti
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti
15:17
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
15:17
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
15:16
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
15:15
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 15:40:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da meme kanseri farkındalık sergisi açıldı, erken teşhis çağrısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei