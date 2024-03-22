Tekirdağ'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada tutuklamalar yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada tutuklamalar yapıldı

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Tekirdağ'da meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Kazaya karışan minibüs şoförü Mehmet Karaca ve tır sürücüsü Kürşat Akça tutuklandı. Kazada minibüs ile tırın çarpışması sonucu minibüs devrilmiş ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

22.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Tekirdağ'da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı minibüs ile tırın çarpıştığı kazaya karışan sürücüler tutuklandı.

Dün meydana gelen kazada yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü Mehmet Karaca ile tır sürücüsü Kürşat Akça'nın tedavileri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Karaca ve Akça çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

-Olay

Dün, Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki Mehmet Karaca'nın kullandığı 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda Kürşat Akça idaresindeki 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrilmişti.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Tekirdağ\'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada tutuklamalar yapıldı
Kaynak: AA

Mehmet Karaca, Tekirdağ, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada tutuklamalar yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada tutuklamalar yapıldı - Son Dakika
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