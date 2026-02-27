Tekirdağ'da Minik Öğrenciler Zabıta Teşkilatı ve Zabıtalık Mesleğiyle Tanıştı

(TEKİRDAĞ) – Şehit Halil Tuna Akgöz Anaokulu öğrencileri, meslek tanıtım programı kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek zabıtanın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, öğrencileri ağırlayarak "Çocuklarımız bizim geleceğimiz" dedi.

Şehit Halil Tuna Akgöz Anaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, meslek tanıtım programı kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek zabıta teşkilatını yakından tanıdı. Etkinlikte minik öğrencilere zabıtanın görev ve sorumlulukları anlatıldı; şehir hayatındaki düzeni sağlama süreçleri hakkında bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın kapılarını okul öncesi öğrencilere açtığı programda, çocuklara zabıtanın toplum düzenindeki rolü, görev alanları ve günlük çalışma faaliyetleri aktarıldı. Minik öğrencilerin, zabıtanın şehir hayatındaki düzeni sağlamaya yönelik çalışmalarını öğrenme fırsatı bulduğu belirtildi. Etkinlikte zabıtanın temel görev alanları minik misafirlere anlatıldı. Çocuklara trafik kuralları, yaya güvenliği ve denetim süreçleri, onların anlayabileceği bir dille aktarıldı. Zabıta yeleği ve şapkası giyen öğrenciler, telsizleri inceleyerek merak ettikleri soruları ekiplere yöneltti.

Ziyaretin sonunda Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli, içinde kuru boya ve pastel boya setleri, boyama kitapları, balonlar ve çeşitli eğitici materyallerin yer aldığı hediye çantalarını öğrencilere takdim etti.

Yüceer: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

Etkinlik sonunda minik öğrencileri ağırlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Yüceer, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz; onların merakı, hayalleri ve özgüveni büyüdükçe Tekirdağ'ımızın yarınları da güçleniyor" ifadelerini kullandı.