Tekirdağ\'da motosiklet çarpışması: 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Tekirdağ'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen K.Ş. idaresindeki motosiklet, Tekirdağ-Malkara kara yolunda aynı yönde seyreden K.Ö'nün kullandığı motosiklete çarptı. İki sürücü de çarpışmanın şiddetiyle savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki sürücü ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde motosiklet sürücüsünün saatteki hızını 302 kilometre kadar çıkararak yüksek hızda araçları sollaması ve motosiklete çarpması yer alıyor.