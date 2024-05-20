Tekirdağ'da Müzeler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Müzeler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Tekirdağ\'da Müzeler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Tekirdağ'da Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Tekirdağ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'nde sergi açılırken, müzisyenler tarafından müzik dinletisi sunuldu. Müze Müdürü Abdulgani Tarkan, müzede bulunan eserleri ziyaretçilere tanıttı ve Traklar'a ait eserlerin ilgi çekici olduğunu belirtti.

20.05.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da "Müzeler Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Tekirdağ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'nde, "Tekirdağ Eski ve Yeni Fotoğrafları" sergisi açıldı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Sanat Akademisi müzisyenlerince müzik dinletisi sunuldu.

Müze Müdürü Abdulgani Tarkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada haftayı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi.

Vatandaşları müzede bulunan eserleri görmeye davet eden Tarkan, Traklar'a ait eserlerin ilgi çekici olduğunu belirtti.

Tarkan, müzede 23 bin 900 eserin bulunduğunu belirterek, "Eserlerimizin büyük kısmı arkeolojik eserler. Bunun yanında etnografik eserlerimiz var. Tekirdağ'ın son 150 yılına ait eserlerimiz bulunuyor. Trakya'nın çeşitli yerlerinden çıkarılmış eserler mevcut. Perinthos Antik Kenti ve Heraion Teikhos Antik Kenti'nden çıkarılan eserler yine müzede sergileniyor."dedi.

Ziyaretçilerin en çok Traklar'a ait eserleri merak ettiklerini anlatan Tarkan, Traklar'a ait sikkelerin, heykellerin ve sunakların ilgi çekici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Tarkan, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Müzeler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:46:42. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Müzeler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement