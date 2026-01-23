Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Kültür Gezisi

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için Çorlu'da kültür ve turizmi bir araya getiren özel bir gezi programı düzenledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için Çorlu'da bir gezi rotası oluşturdu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar ve anneleri keyifli bir gün geçirdi. Anne-Çocuk Etkinliği kapsamında Kapaklı ilçesinden gelen katılımcılar, Çorlu'daki müzeleri birlikte gezdi. Etkinlik, çocukların yaşadıkları şehirde bulunan müzeleri tanımalarını sağlamak, kültürel farkındalıklarını artırmak ve müze gezme alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlendi.

Program kapsamında Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeli Müzesi, Atatürk Evi ve Ters Ev ziyaret edildi. Çocuklar, kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı bulurken, eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadı. Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültürel gelişimini destekleyen ve ailelerin birlikte vakit geçirmesine imkan tanıyan etkinliklerini yarıyıl tatili boyunca sürdürmeye devam edecek.