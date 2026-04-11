Tekirdağ\'da Ölü Caretta Caretta Bulundu

TEKİRDAĞ'da balıkçıların ağına takılan ölü caratte caretta deniz kaplumbağası incelenmeye alındı.

Değirmenaltı Mahallesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına ölü bir caretta caretta takıldı. Balıkçıların kıyıya çıkardığı caretta caratte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Kaplumbağa, ölüm nedeninin belirlenmesi için nekropsi yapılmak üzere Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne teslim edildi.

Yetkililer, deniz ekosisteminin korunması açısından bu tür vakaların titizlikle değerlendirildiğini belirterek, vatandaşların kıyı bölgelerinde karşılaştıkları benzer durumları ilgili kurumlara bildirmelerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.