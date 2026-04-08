Tekirdağ'da Önemli Ziyaretler ve Projeler - Son Dakika
Tekirdağ'da Önemli Ziyaretler ve Projeler

08.04.2026 09:14
Vali Soytürk, Askeralma Bölge Başkanı Taşkıran'ı ziyaret etti. Yeniçiftlik'te kanalizasyon projesi başlatıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Askeralma Bölge Başkanı Tezcan Taşkıran'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk ziyarette Taşkıran tarafından karşılandı.

Vali Soytürk, Askeralma Bölge Başkanlığı Şeref Defteri'ni imzaladı.

Soytürk ve Taşkıran, daha sonra bir süre görüştü.

Yeniçiftlik'te kanalizasyon projesi başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde kanalizasyon inşaatının temel atma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 12 bin 450 metre kanalizasyon hattı, 1425 metre terfi hattı ve 1510 metre parsel bağlantı hattı inşa edilecek.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 530 muayene bacası ile 1520 parsel bacasının yapımı planlanıyor.

Açıklamada, projenin tamamlanmasıyla atık suların mevcut atık su arıtma tesisine sağlıklı şekilde iletileceği, çevrenin korunmasına katkı sağlanacağı ve yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Çetin, Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar ile sektördeki güncel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, üretimin artırılması, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve hayvancılıkta verimliliğin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Önemli Ziyaretler ve Projeler - Son Dakika

