Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilde 1028 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çene Mahallesi'nde bir otomobilde yapılan aramada 1028 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.P'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Hayrabolu'da 1028 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?