Tekirdağ'da PKK propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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