Tekirdağ'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ\'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ\'a yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a üye oldukları iddia edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 2 zanlı da gözaltına alındı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23.05.2024 13:41
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Tekirdağ'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütleri PKK ve DEAŞ zanlısı 3 şüpheliyle terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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