Tekirdağ'da plastik ve kauçuk sektörü toplantısı yapıldı.

Vali Recep Soytürk başkanlığındaki toplantı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

Toplantıda beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, dayanıklı tüketim malları, otomotiv, savunma sanayi gibi sektörlere ciddi üretim yapan kauçuk ve plastik sektörünün gelişimi ve üretimin artırılması için yapılması gerekenler, yerli sanayinin güçlendirilmesi ve bölgedeki sanayi çeşitliliğinin artırılması hususları ele alındı.

Ardından sanayiciler plastik ve kauçuk sektörü ile ilgili sorun ve görüşlerini iletti.

Toplantıya, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin ve sanayiciler katıldı.