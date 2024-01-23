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Tekirdağ'da poyraz etkisini yitirdi, deniz ulaşımı normale döndü - Son Dakika
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Tekirdağ'da poyraz etkisini yitirdi, deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle demir atan 10 şilep ve tanker de yerlerinden ayrıldı. Balıkçılar da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkabilecek.

Tekirdağ\'da poyraz etkisini yitirdi, deniz ulaşımı normale döndü
23.01.2024 - 10:35,
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Tekirdağ'da iki gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ sahiline demir atan yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkabilecek.

Kaynak: AA
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