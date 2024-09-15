Tekirdağ\'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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