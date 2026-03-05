Tekirdağ\'da Sanat Sergisi Açıldı

Tekirdağ'da Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı münasebetiyle "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi'nde açılan sergide Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı, ebru sanatı, hat sanatı ve tezhip sanatı eserleri yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Vali Recep Soytürk, anlamlı bir sergi açılmasında emeği geçen usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açışılı yapılan sergi Vali Soytürk, eşi Nurdan Soytürk ve katılımcılar tarafından gezildi.

Bir hafta ziyarete açık olacak serginin açılışına, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Nair, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray ve kursiyerler katıldı.