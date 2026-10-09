Tekirdağ'da sarı cücelik virüsü semineri düzenlendi, 15 Kasım sonrası ekim vurgulandı

Tekirdağ'da tahıllarda verim ve kalite kayıplarına yol açan sarı cücelik virüs hastalıkları ve mücadele yöntemleri hakkında üreticilere yönelik seminer düzenlendi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Tekirdağ Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, tarımsal üretimde verim ve kalitenin korunması için bitki hastalıklarıyla etkin mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İlbağı da sunumunda, tahıllarda verim ve kalite kayıplarına neden olan sarı cücelik virüs hastalıklarının özellikleri, bulaşma ve yayılma yolları ile mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Hastalıkların önlenmesi ve etkin mücadele yürütülmesi amacıyla tahıl ekimlerinin 15 Kasım'dan sonra yapılmasının önemine vurgu yapılan seminerde, üreticilerin hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, tarımsal hastalık ve zararlılar konusunda üreticileri bilgilendirmeye, doğru üretim uygulamalarını yaygınlaştırmaya ve verim kayıplarını önlemeye yönelik eğitim çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.