Tekirdağ'da sarı cücelik virüsü semineri düzenlendi, 15 Kasım sonrası ekim vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da sarı cücelik virüsü semineri düzenlendi, 15 Kasım sonrası ekim vurgulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen seminerde, sarı cücelik virüs hastalıklarının tahıllarda yol açtığı verim ve kalite kayıpları ile mücadele yöntemleri ele alındı. Tahıl ekiminin 15 Kasım'dan sonra yapılması vurgulanırken, üreticilerin bilinçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Tekirdağ'da tahıllarda verim ve kalite kayıplarına yol açan sarı cücelik virüs hastalıkları ve mücadele yöntemleri hakkında üreticilere yönelik seminer düzenlendi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Tekirdağ Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, tarımsal üretimde verim ve kalitenin korunması için bitki hastalıklarıyla etkin mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İlbağı da sunumunda, tahıllarda verim ve kalite kayıplarına neden olan sarı cücelik virüs hastalıklarının özellikleri, bulaşma ve yayılma yolları ile mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Hastalıkların önlenmesi ve etkin mücadele yürütülmesi amacıyla tahıl ekimlerinin 15 Kasım'dan sonra yapılmasının önemine vurgu yapılan seminerde, üreticilerin hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, tarımsal hastalık ve zararlılar konusunda üreticileri bilgilendirmeye, doğru üretim uygulamalarını yaygınlaştırmaya ve verim kayıplarını önlemeye yönelik eğitim çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA
TekirdağKaliteEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Güreş ringinde korkunç ölüm Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı
Acun Ilıcalı’nın siyah tişört sayısı 1200’e ulaştı, eşi isyan etti Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti
Bursa’da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler Bursa'da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
09:17
Kerem Demirbay’dan Galatasaray’ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
09:11
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
09:03
TFF’de kritik zirve İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
08:30
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
07:14
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
06:40
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 09:37:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da sarı cücelik virüsü semineri düzenlendi, 15 Kasım sonrası ekim vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei