Şehit Polis Emrah Koç Van'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

19.05.2026 01:43  Güncelleme: 03:26
(VAN)- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memuru Emrah Koç'un cenazesi, memleketi Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in yanı sıra çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Van'daki törenin ardından şehit Koç'un naaşı, Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından mahalledeki camiye götürüldü.

Cami avlusunda düzenlenen törende şehidin annesi Birgül Koç, babası Mahyettin Koç, kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Polis ekipleri ise aileyi teskin etmeye çalıştı.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan ilçede Kaymakamlık tarafından sokak direkleri ve üst geçitlere Türk bayrakları asılırken, vatandaşların da ev, iş yeri ve araçlarına Türk bayrakları astığı görüldü.

Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından şehit polis memuru Emrah Koç'un naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında mahalle mezarlığına taşınarak toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 03:26:01.
