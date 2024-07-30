Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde çocuklara doğa eğitimi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde çocuklara doğa eğitimi

Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, yaban hayatını öğrenmek ve doğayı koruma bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklara milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiat koruma alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları, sulak alanlar ve yaban hayatı hakkında bilgi verildi. Çocuklar, yetkililer eşliğinde kuş gözlemi, fotokapan kurulumu ve dronla yaban hayatı gözlemciliği uygulaması da gerçekleştirdi.

30.07.2024 12:43
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Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocukların yaban hayatını öğrenmesi ve doğayı koruma bilinci oluşturulması için etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetle Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Doğanın Koruyucuları" projesi kapsamında 14 çocuk Kartaltepe Tabiat Parkı'nda bir araya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocuklar milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiat koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası, sulak alanların ve yaban hayatı konusunda bilgilendirildi.

Daha sonra çocuklar yetkililer eşliğinde kuş gözlemi, fotokapan kurulumu ve dronla yaban hayatı gözlemciliği uygulaması yaptı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, müdür yardımcısı Sultan Ateşoğlu, şube müdürü Çağrı Özdere ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Vekili Cüneyt Emrah Salt katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde çocuklara doğa eğitimi - Son Dakika

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