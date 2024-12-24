Tekirdağ'da Şiddetli Poyraz Denizde Sıkıntı Yarattı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Şiddetli Poyraz Denizde Sıkıntı Yarattı

Tekirdağ\'da Şiddetli Poyraz Denizde Sıkıntı Yarattı

Hızla esen poyraz, deniz ulaşımını ve balıkçılığı olumsuz etkileyerek pek çok gemiyi demirletti.

24.12.2024 14:16
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Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini söyledi.

Poyraz dinene dek balıkçıların limanda bekleyeceğini belirten Pehlivanoğlu, "Havanın normale dönmesiyle avcılık faaliyetleri devam edecek." dedi.

Poyraz, sahilin bir bölümüne kırmızı yosun taşıdı

Öte yandan, poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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