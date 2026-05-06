Tekirdağ'da Sıfır Atık Çalıştayı Sonuçları Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Sıfır Atık Çalıştayı Sonuçları Değerlendirildi

Tekirdağ\'da Sıfır Atık Çalıştayı Sonuçları Değerlendirildi
06.05.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerelden ulusala israf ve atık temalı çalıştay sonuç konferansı, çevre ve iklim değişikliği tartışıldı.

Tekirdağ'da "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla düzenlenen "Sıfır Atık Çalıştayı"nın sonuç konferansı gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında düzenlenen programda, geçen ay yapılan çalıştayın sonuçları değerlendirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, programda yaptığı konuşmada, çalıştay kapsamında gıda ve su israfının önlenmesine yönelik önemli başlıkların ele alındığını söyledi.

Soytürk, geçen yıl kentte su sıkıntısı yaşandığını ancak yağışlardan dolayı bu yıl aynı sorunu yaşamayacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Tekirdağ'da arıtma çalışmalarının da önem taşıdığını dile getiren Soytürk, Ergene Derin Deşarj Projesi kapsamında organize sanayi bölgelerinin atıklarının arıtılarak Marmara Denizi'ne derin deşarjla verildiğini bildirdi.

Ergene Derin Deşarj Projesi'nin önemine işaret eden Soytürk, "Belki de dünyada böyle büyük bir proje yoktur. OSB'lerin atıkları büyük projeyle arıtılıyor. Marmara Denizi'ne verilirken de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu değerleri takip ediyor, bir sorun görüldüğü zaman müdahale ediliyor. Çok şükür bu saate kadar bir sıkıntımız olmadı. Bu ne anlama geliyor? Ergene Nehri'ne organize sanayi bölgelerinden artık herhangi bir atık ya da kirletici unsur gitmiyor." diye konuştu.

"Tarım alanlarımızı kaybediyoruz"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da vakıf olarak Emine Erdoğan liderliğinde küresel sorunlara yerelde çözüm aradıklarını anlattı.

İsrafın gelecek nesiller için ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Biz bu problemleri çözmezsek, bu problemlere çözüm üretmezsek yarın bizden sonra gelecek neslin geleceği tehlike altında. Bugün geldiğimiz noktada dünyada tarım alanlarımız artık tükenme noktasına geldi. Her geçen gün tarım alanlarımızı erozyon ve iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz." dedi.

Ağırbaş, Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğunu belirterek, suyun doğru kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Her türlü israfın önüne geçilmesinin elzem olduğunu vurgulayan Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Dünya nüfusu 8 milyar. Dünyanın bir tarafındaki topluluklar obezite ilaçlarının fiyatının düşürülmesiyle alakalı lobi çalışması yaparken, dünyanın diğer tarafında ise insanlar bir bardak suya muhtaç olarak hayatlarını kaybediyor. Dünyada açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı her yıl Ankara nüfusundan fazla insanı kaybediyoruz. Yılda 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bir dünyada bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Bir şeylerle alakalı farkındalık oluşturmak zorundayız."

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi Topçu da kurumlarının sıfır atık alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından çalıştayın düzenlenmesine katkı sağlayan kurum müdürlerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Sıfır Atık Çalıştayı Sonuçları Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünlü sunucu Eva Murati’nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi
9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor 9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor

15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 16:05:18. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Sıfır Atık Çalıştayı Sonuçları Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.