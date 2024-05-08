Tekirdağ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Tekirdağ\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca ve şarjör, el telsizi, 477 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 zanlı gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

08.05.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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Tekirdağ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca ve şarjör, el telsizi, 477 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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