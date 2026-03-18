Tekirdağ\'da Su Protokolü İmzalandı

18.03.2026 09:48
İSKİ ve TESKİ, Marmaraereğlisi için günlük 5 bin metreküp içme suyu sağlayacak protokol imzaladı.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

Ziyarette Turanlı ve Bilgiç bir süre sohbet etti.

Bilgiç de ziyaret için Turanlı'ta teşekkür etti.

Başkan Yüceer huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi.

Belediyede düzenlenen programda Yüceer huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Oruçların açılmasının ardından konuşan Yüceer, yaşlıların kendileri için kıymetli olduğunu belirtti.

Yüceer, huzurevi sakinleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, programa katılan herkese teşekkür etti.

-İSKİ ve TESKİ arasında içme suyu protokolü imzalandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) arasında imzalanan protokol ile Marmaraereğlisi ilçesine günlük 5 bin metreküp içme suyu sağlanacak.

Silivri'de bulunan İSKİ Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda iki kurum arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, İstanbul Silivri'ye bağlı Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan İSKİ su alma noktasından, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'ndeki mevcut depoya su iletimi sağlanacak.

Bu sayede özellikle yaz aylarında ciddi nüfus artışı yaşayan bölgede su sıkıntısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, su krizinin yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli meselelerinden biri olduğunu belirtti.

Yüceer, Tekirdağ'ın su kaynakları açısından sınırlı bir kent olduğunu ifade ederek, protokolün su ihtiyacına katkı sağlaması için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj

10:17
Bütün dünya ayakta alkışlıyor Peri masalı kötü bitti
Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti
10:10
Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor
Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
09:53
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi! Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi
09:35
Takımda kaleci kalmadı Dünya devi Şampiyonlar Ligi’nde yasaları çiğneyebilir
Takımda kaleci kalmadı! Dünya devi Şampiyonlar Ligi'nde yasaları çiğneyebilir
09:31
ABD tek başına harekete geçti Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
07:26
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
07:15
Laricani sonrası İran karıştı Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
