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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 59 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 59 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 obje ele geçirildi. Aramada bir kolye ve bir heykel de bulundu. Evdeki define arama dedektörüne el konuldu ve 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da tarihi eser operasyonu: 59 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
14.12.2023 - 12:42,
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Sağlamtaş Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve aralarında bir kolye ile bir heykelin de bulunduğu 59 obje ele geçirildi.

Evdeki define arama dedektörüne de el konularak, E.B. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Sağlamtaş, Tekirdağ, Kültür, Suç, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 59 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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