Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İkinci Tek Market'i Çerkezköy'de Hizmete Açtı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEK Market'in ikincisini Çerkezköy'de düzenlenen törenle hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Amacımız dar gelirli hemşehrilerimizin sofrasına katkı sunmak, yaşam yükünü bir nebze hafifletmektir. Burada sadece tüketiciyi değil, üreticinin de emeğini koruyan ve yerel kalkınmaya destek veren bir modeli hayata geçiriyoruz" dedi.

Vatandaşlara kaliteli, hesaplı ve güvenilir gıdaya erişim imkanı sunmayı amaçlayan TEK Market projesinin ikinci şubesi, Çerkezköy'de düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kurum ve kuruluş amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreni saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, TEK Market'in sosyal belediyecilik vizyonunun önemli bir parçası olduğuna vurgu yaparak, "Göreve geldiğimiz gün şunu söyledik: Kimseyi geride bırakmayacağız. On bir ilçemizde, üç yüz yetmiş üç mahallemizde, bir milyonu aşkın hemşehrimiz için eşit ve adil hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Belediyeciliği yalnızca yol, bina ve altyapıdan ibaret görmüyoruz, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmeyi, sofradaki ekmeği paylaşmayı asli görevimiz kabul ediyoruz" dedi.

"Sosyal belediyeciliğin ve yerel kalkınmanın somut bir adımıdır"

TEK Market'in sosyal belediyeciliğin ve yerel kalkınmanın somut bir örneği olduğunu belirten Yüceer, "Bugün hayat pahalılığı artmış, sofralar küçülmüşken, insanların temel gıdaya erişimde zorlandığı bir dönemdeyiz. Eğer bir memlekette insanlar yatağa aç giriyorsa, orada sosyal adalet eksiktir. İşte TEK Market bu anlayışın göstergesidir. Kar amacı taşımayan, dayanışma temelli bir halk marketidir. Amacımız dar gelirli hemşehrilerimizin sofrasına katkı sunmak, yaşam yükünü bir nebze hafifletmektir" diye konuştu.

TEK Market'in hem tüketiciye hem de üreticiye destek olan bir sosyal anlayışa sahip olduğunu belirten Başkan Yüceer, "Burada sadece tüketiciyi değil, üreticinin de emeğini koruyan ve yerel kalkınmaya destek veren bir modeli hayata geçiriyoruz. Raflarımızda kooperatiflerimizin, kadın üreticilerimizin ve Tekirdağ'ın yerel lezzetlerinin ürünleri var. Böylece üreticiden tüketiciye doğrudan bir köprü kuruyor, yerel kalkınmayı güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TEK Market projesi ile dayanışma modelini Tekirdağ geneline yaymayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Yüceer, "TEK Market ticari bir rekabet projesi değil, sosyal belediyeciliğin ve yerel kalkınmanın somut bir adımıdır. Hedefimiz bu dayanışma modelini tüm ilçelerimize yaymak, kapasitemizi artırarak daha fazla hemşehrimize ulaşmaktır. Çerkezköy TEK Market'imizin başta Çerkezköy olmak üzere Tekirdağ'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Ayrıca açılış töreninde konuşan, TEK Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hakan Hurşit Biçer, TEK Market'in sosyal dayanışmayı büyüten, yerel üreticiyi destekleyen önemli bir hizmet modeli olduğunu belirterek teknik detaylara ilişkin bilgi verdi.