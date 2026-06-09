Tekirdağ'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trafik Kazası: İki Yaralı

09.06.2026 13:19
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Ergene'de hafif ticari araç, kamyona çarptı. Bir yaralının durumu ağır, inceleme sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç önünde seyreden kamyona arkadan çarptığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Marmaracık Mahallesi Tekirdağ çevre yolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ istikametine giden A.K., yönetimindeki 06 FN 9947 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden S.E.'nin kullandığı 13 ABF 682 plakalı kamyona arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü A.K. ile yanındaki R.Ç., yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan R.Ç., ekipler tarafından çıkarıldı. İki yaralı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan R.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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