Tekirdağ'da Turizm Haftası Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Turizm Haftası Töreni

15.04.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen törenle Turizm Haftası kutlandı, 2027 Kültür Yolu Festivali müjdelendi.

Tekirdağ'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük yaptığı konuşmada, 2027 yılında Kültür Yolu Festivali'nin duraklarından birinin Tekirdağ olacağı söyledi.

Festivalin kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını aktaran Karaküçük, "Bakanlığımız nezdinde çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bu büyük organizasyon şehrin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Tekirdağ, tarihi, kültürü ve doğasıyla her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi kendine çeken cazibe merkezi olmaya devam edecek." diye konuştu.

Karaküçük, turizmin şehirlerin kimliğini dünyaya anlattığını belirtti.

Geçen yıl kentte 5 milyon turistin misafir edildiğini vurgulayan Karaküçük, bu yıl başta sağlık ve gastronomi olmak üzere alternatif turizm alanlarında büyümeyi hedeflediklerini anlattı.

Konuşmanın ardından Anadolu Lisesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Turizm Haftası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Tekirdağ, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Turizm Haftası Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:34:10. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Turizm Haftası Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.