Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Kadın Sağlığı Eğitimi" Düzenleyecek

21.01.2026 15:36  Güncelleme: 16:38
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşam kalitesini artırmak ve koruyucu sağlık bilincini güçlendirmek amacıyla TEK Atölye'de 10 hafta sürecek 'Kadın Sağlığı Eğitimi' düzenliyor. Eğitimler, 26 Ocak'ta başlıyor ve her pazartesi yapılacak.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşam kalitesini artırmak ve koruyucu sağlık bilincini güçlendirmek amacıyla TEK Atölye'de 10 hafta boyunca "Kadın Sağlığı Eğitimi" düzenleyecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların ve çocukların yaşam merkezi olarak hizmet veren TEK Atölye'de kadınlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kadınların yaşam kalitesini artırmayı ve koruyucu sağlık bilincini güçlendirmeyi amaçlayan "Kadın Sağlığı Eğitimi" hayata geçirildi.

Her yaş grubundan kadının katılım sağlayabileceği, kontenjanla sınırlı ve ücretsiz olarak verilecek eğitim, 26 Ocak Pazartesi günü Altınova TEK Atölye'de başlayacak. 10 hafta boyunca pazartesi günleri saat 15.00'te verilecek eğitimler kapsamında kadınlar sağlık sorunları, beden farkındalığı, ruhsal iyilik hali, üreme sağlığı, iletişim ve kadın hakları konularında bilgi sahibi olacak.

Kadınların güçlenmesinin, sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplumun temelini oluşturduğu anlayışıyla hazırlanan eğitim programı, katılımcılara hem bilgi edinme hem de sosyalleşme imkanı sunacak.

Kadınların kendi bedenlerini tanımalarını, sağlıkla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye erişmelerini ve bilinçli sağlık kararları almalarını amaçlayan eğitim programı kapsamında düzenli katılım sağlayan kadınlara katılım sertifikası da verilecek.

Kaynak: ANKA

17:19
