Tekirdağ\'da üniversite ve KYK yurtları güvenliği 2026-2027\'de masaya yatırıldı

Tekirdağ'da üniversite ve KYK yurtları güvenliği 2026-2027'de masaya yatırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığındaki toplantıda, 2026-2027 akademik yılında üniversite ve KYK yurtlarında uygulanacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Öğrenci ve personelin güvenliği ile yurtlarda olayların önlenmesi için kurumlar arası koordinasyon kararları alındı.
Tekirdağ'da 2026-2027 akademik yılında üniversite ve KYK yurtlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Üniversite ve KYK Yurtları Güvenlik Toplantısı'nda, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler ele alındı.
Toplantıda, üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personelin eğitim-öğretim faaliyetlerini güvenli ortamda sürdürebilmesi, yurtlarda meydana gelebilecek olayların önlenmesi ve kurumlar arasında koordinasyonun en üst düzeyde sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Bu kapsamda, 2026-2027 akademik yılında uygulanacak önleyici güvenlik tedbirleri görüşülerek ilgili kurumların koordinasyonuna ilişkin kararlar alındı.
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