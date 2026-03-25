Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

25.03.2026 10:20
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 3 bin 87 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, 842 gram uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 120 bin 745 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA

