Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Çerkezköy, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 12 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 35 gram sentetik uyuşturucu, 99 sentetik ecza hap, 15 gram metamfetamin, ruhsatsız tüfek ve 100 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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