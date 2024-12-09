Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 4 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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