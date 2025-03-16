Tekirdağ'da, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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