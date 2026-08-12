Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Çerkezköy'de yapılan denetimlerde 4 şüpheli uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?